شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 7.88 مليون يورو.



وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.