شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع سفير مصر فى الكونغو قبل مواجهة مازيمبى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، مع سفير مصر فى الكونغو لبحث ترتيبات سفر بعثة فريق الكرة لمواجهة مازيمبي في نصف نهاي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل لقبها على حساب سيمبا التنزاني بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما تأهل مازيمبي للدور ذاته على حساب بيترو أتلتيكو الإنجولي بالتعادل سلبياً في الكونغو والفوز فى أنجولا بهدفين لهدف.

إدارة الأهلي كانت تنتظر الفريق الفائز من مواجهة بيترو أتلتيكو ومازيمبي لإنهاء إجراءات السفر وفور تأهل بطل الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، تم البدء سريعاً في الترتيب لرحلة الكونغو المرتقبة.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي يوم 19 أبريل الجاري في الكونغو بلقاء الذهاب فيما تقام مباراة العودة أحد يومي 26 أو 27 الشهر ذاته في القاهرة وإن كان الأقرب إقامتها يوم 27.

ويختتم الأهلى تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، بإستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.