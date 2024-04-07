شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي تحلق فى سماء مصر.. موسم تاريخى للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الأمجاد المحلية مجددا بعد حسم لقب الدورى الممتاز مؤخراً على حساب الزمالك بنتيجة 3 /0 فى أول وثانى مباريات بلاى أوف دور النهائى للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بينما نجح فريق سيدات طائرة الأهلى فى الوصول إلى اللقب الـ40 على مدار التاريخ و الـ 29 على التوالى، بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 /0 فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريق الأحمر أمام الزمالك على نفس الصالة وانتهت بنتيجة 3 /0 أيضا.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 مساء الثلاثاء، قبل أن يفوز الزمالك 3/0 فى المباراة الثانية مساء الخميس، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

كما شهد لقاء الفاصلة تألق عدد من اللاعبات أبرزهم دعاء الغباشى و المحترفة تتيانا بوكان و ميار خليفة ،ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

ويستعد كلا الفريقين على مستوى السيدات والرجال لخوض نهائيات كأس مصر لهذا الموسم ، حيث أعلن حسن عابد، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13 ويلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس والأهلى مع وادى دجلة.

ويقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى ، حيث تأهل لنصف النهائى فرق كلا من ، الأهلى و الزمالك وبتروجت و طلائع الجيش.