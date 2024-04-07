شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يغيب 5 مباريات عن الأهلي بسبب الإصابة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسين الشحات، لاعب الأهلي، مُهدداً بالغياب عن الفريق فترة لا تقل عن 5 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

الإصابة التي تعرض لها الشحات أمام سيمبا كانت عبارة عن شرخ أسفل الوجه يستلزم التدخل الجراحي ويُبعد اللاعب عن المباريات فترة لا تقل عن شهراً.

حسب التقارير الطبية، وحال غياب الشحات شهراً عن الأهلي، فإنه لا يشارك مع الفريق في خمس مباريات هي "إنبي وزد والزمالك" أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري فى الدوري الممتاز.

كما سيغيب الشحات عن مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب 19 أبريل الجاري والعودة 26 أو 27 الشهر ذاته.

ولم يعلن الأهلي مدة غياب الشحات، ولكن وفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء فإن اللاعب سيغيب عن مباريات إنبي وزد والزمالك ومازيمبي، على أن يعود بعدها للمباريات حال تحسن حالته وتعافيه من الإصابة تماماً.

ويختتم الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.