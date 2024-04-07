شكرا لقرائتكم خبر عن صورة المعد البدنى الراحل تظهر على قمصان إحماء لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الزمالك تدريبات الإحماء قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بقمصان عليها صورة محمد مدحت المعد البدنى للفريق الأبيض الذى وافته المنية الخميس الماضى بسبب أزمة صحية.

وتأتى خطوة لاعبو الزمالك بارتداء قمصان الإحماء بصورة المعد البدنى تكريماً له خاصة أنه كان يرتبط بعلاقة جيدة مع اللاعبين،الذين حرصوا على حضور جنازته الجمعة الماضى.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.



محمد مدحت



ملابس الاحماء



ملابس الزمالك



الزمالك



صورة المعد البدنى للزمالك