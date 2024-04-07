شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. منى عطا الله: حوار صريح جدا ونيللى وشيريهان أهم ذكرياتى الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستالجيا النجوم هي منى عطا الله حكم الراية الدولية.

قالت منى عطا الله، إن هناك أمورا كثيرة تذكرها بشهر رمضان سواء فوازير، وبرامج وحلقات كرتونية.

وأضافت منى عطا الله، إن البرامج التي كانت تتابعها وكلما تذكرتها تذكرت شهر رمضان هي حوار صريح جدا، ويا تليفزيون يا، وبالنسبة للشخصيات الكرتونية فطوطة وبوجى وطمطم.

وأشارت الحكمة الدولية إلى أن فوازير نيللى وشريهان كانت مفضلة لها خاصة فاطيما وحليمة وكريمة، بالإضافة إلى مسلسل ألف ليلة وليلة.

