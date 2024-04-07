شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يشارك فى التصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب المصارعة في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي تقام في الفترة من 9 إلى 12 مايو المقبل التي تقام فى تركيا.

ويشارك المصارعة في البطولة بالثنائى محمد إبراهيم كيشو بالإضافة إلى سمر حمزة، حيث إن هذه البطولة هى الفرصة الأخيرة لتأهل الثنائى إلى الأولمبياد.

وتلقى الاتحاد المصري للمصارعة خطاب شكر من نظيره الدولى على حسن تنظيم البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية 17 مارس الجارى.

ووجه سكرتير عام الاتحاد الدولى للمصارعة الشكر إلى نظيره الدولى على ما شهدته البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد من إشادات واسعة من الوفود المشاركة لحسن الاستقبال والتنظيم الذى يليق باسم مصر.