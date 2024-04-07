شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد شيكابالا من مباراة الزمالك وفيوتشر واستدعاء محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء اليوم بسبب إصابته بنزلة برد.

واستدعى الجهاز الفني محمد عاطف لاعب الفريق للانضمام للمعسكر بدلاً من محمود عبد الرازق "شيكابالا" .

وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبعاد "شيكابالا" بسبب إصابته بنزله برد وعدم قدرته على التواجد في اللقاء لمنحه راحة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.