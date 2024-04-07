شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين موديست ووسام أبو على لقيادة هجوم الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى الفرنسى أنتونى موديست والفلسطينى وسام أبو على لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

وظهر محمود كهربا بشكل متراجع فى الدقائق التى شارك فيها فى مباراة سيمبا التنزانى الاخيرة بدوري أبطال أفريقيا، رغم تسجيله هدفاً من ركلة جزاء.

فيما شارك موديست فى التشكيل الأساسى لمباراة سيمبا التنزانى وخرج بديلا فى الدقائق الأخيرة، فيما غاب وسام أبو على عن مباريات الأهلى الأخيرة بسبب الإصابة.

يعود الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، لمباريات الفريق المقبلة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وحرمته من المبارايات الماضية.

وشارك وسام أبو علي فى تدريبات الأهلي لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فضّل عدم التسرّع فى الدفع به فى المباريات واستبعد اللاعب من مباراة سيمبا.

وبات وسام جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة مع الأهلي من الناحية الطبية، ولكن تبقى مشاركته في "يد" مارسيل كولر، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن العودة أصبحت قريبة للغاية.

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.