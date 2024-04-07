منها الزمالك ومازيمبي.. وسائل إعلام: حسين الشحات يغيب 5 مباريات عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبح مُهدداً بالغياب عن الفريق فترة لا تقل عن 5 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن الإصابة القوية التي تعرض لها الشحات أمام سيمبا كانت عبارة عن شرخ أسفل الوجه يستلزم التدخل الجراحي ويُبعد اللاعب عن المباريات فترة لا تقل عن شهراً.

وبحسب التقارير الطبية، فإنه في حال غياب حسين الشحات شهراً عن الأهلي، فإنه لن يشارك مع الفريق في 5 مباريات وهي "إنبي وزد والزمالك" أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري فى الدوري الممتاز، كما سيغيب عن مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب 19 أبريل الجاري والعودة 26 أو 27 الشهر ذاته، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وحتى الآن، لم يعلن الأهلي مدة غياب الشحات، ولكن بحسب المعلومات الواردة من القلعة الحمراء فإن اللاعب سيغيب عن مباريات إنبي وزد والزمالك ومازيمبي، على أن يعود بعدها للمباريات حال تحسن حالته وتعافيه من الإصابة تماماً.

وفي السياق، كشف الإعلامي إبراهيم فايق آخر تطورات الحالة الصحية لحسين الشحات.

وقال "فايق"، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء أمس السبت، نقلًا عن مراسل القناة من داخل المستشفى الذي يعالج به حسين الشحات، إن لاعب الأهلي ظل تحت الملاحظة الكاملة لمدة 24 ساعة عقب نقله بعد نهاية المباراة إثر الارتجاج الذي شعر به في المخ حيث كان لديه دوخة بسيطة لكنه تعافى منها.

وأضاف الإعلامي: "الإشاعات التي خضع لها حسين الشحات في المستشفى أثبتت إثابته بشرخين في الوجه بجوار وتحت العين، واللاعب بدأ يتحرك اليوم وفي حالة صحية أفضل كثيرًا مما ظهر عليه من قبل وسيخضع غدا صباحا لجراحة بسيطة وسيظل موجود داخل المستشفى لعلاج الشرخ في وجهه".

ومن المقرر أن يواجه الأهل يفريق إنبى، في العاشرة مساء غد الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.