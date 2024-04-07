استبعاد جنش.. تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني لمودرن فيوتشر بقيادة المدرب تامر مصطفى، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وشهدت قائمة فيوتشر استبعاد الحارس الأساسي، محمود عبد الرحيم جنش من المباراة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: باسم علي - خالد رضا - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد - محمد صادق - علي زعزع - محمد فاروق.

خط الهجوم: أحمد عاطف - علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى ، محمود رزق ، محمد محمود ، محمود شعبان ، هشام عادل ، كجالي درامي ، أحمد كباكا ، ايبا ، محمد زعلوك

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفا على فريق الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.