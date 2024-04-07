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"7 مواجهات لاستعادة اللقب".. جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اشتد الصراع على صدارة ترتيب الممتاز، حيث يتنافس 3 فرق لحصد لقب البريميرليج الأغلى في العالم.

ويسعى لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 5 سنوات، وتحديدا أنه الموسم الأخير للمدرب الألماني يورجن كلوب مع الريدز.

جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الدوري الإنجليزي

1.ليفربول ضد كريستال بالاس - 14 أبريل

2.ليفربول ضد فولهام - 21 أبريل

3.ليفربول ضد إيفرتون - 24 أبريل

4.ليفربول ضد وست هام - 27 أبريل

5.ليفربول ضد توتنهام - 5 مايو

6.ليفربول ضد أستون فيلا - 11 مايو

7.ليفربول ضد ولفرهامبتون - 19 مايو

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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