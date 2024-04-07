"7 مواجهات لاستعادة اللقب".. جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
اشتد الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس 3 فرق لحصد لقب البريميرليج الأغلى في العالم.
ويسعى ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 5 سنوات، وتحديدا أنه الموسم الأخير للمدرب الألماني يورجن كلوب مع الريدز.
جدول مباريات ليفربول حتى نهاية الدوري الإنجليزي
1.ليفربول ضد كريستال بالاس - 14 أبريل
2.ليفربول ضد فولهام - 21 أبريل
3.ليفربول ضد إيفرتون - 24 أبريل
4.ليفربول ضد وست هام - 27 أبريل
5.ليفربول ضد توتنهام - 5 مايو
6.ليفربول ضد أستون فيلا - 11 مايو
7.ليفربول ضد ولفرهامبتون - 19 مايو
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