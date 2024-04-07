شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. لابومبونيرا صندوق شيكولاتة يلتهم أحلام الخصوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملعب لابومبونيرا الشهير نار على علم في تاريخ وعالم الملاعب الكروية، ويسمى بصندوق الشيكولاتة لكونه يحتوى على زوايا متعامدة على شكل مستطيل.

ويتسع ملعب نادي بوكا جونيورز (لابومبونيرا) لـ49 ألف متفرج، ويقع في العاصمة بوينوس آيرس، أما ملعب ماريو ألبرتو كيمبس في مقاطعة كوردوبا، فيتسع لـ57 ألف متفرج، في حين يتسع ملعب سيليندرو في العاصمة لـ55 ألف متفرج.

يعتبر سجنا مؤقتا للخصوم ولمدة 90 دقيقة ويستقبل فيه فريق بوكا جونيور والمنتخب الأرجنتيني، وإسمه الحقيقي ألبيرطو أرماندو ويوصف بملعب الرعب وأغلب المتفرجين يبقون واقفين داخله.

لكن الملعب، المعروف باستضافته لبعض أكثر عروض كرة القدم إثارة في العالم، بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويعد المبنى الذي شيد منذ أكثر من 82 عامًا في بوينس آيرس مهم جدًا بالنسبة للأرجنتين، ويتوقع أن تجري أعمال الإصلاح إذا استمر تداول الفيديو.

ويعد بوكا جونيورز أحد أكبر الأندية في الأرجنتين، حيث ضم على مر السنين لاعبين مشهورين مثل بيليه ودييغو مارادونا، لعبوا في ملعب (لابومبونيرا) الهام في تاريخ الرياضة.

يشار إلى أن آخر مرة خضع فيها الملعب للتجديد كانت في عام 1996، ودعا المشجعون عبر مواقع التواصل السلطات إلى النظر في عملية تجديد شاملة لهذا الملعب لما له من أهمية كبيرة.