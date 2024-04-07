شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى ، محمود رزق ، محمد محمود ، محمود شعبان ، هشام عادل ، كجالي درامي ، أحمد كباكا ، ايبا ، محمد زعلوك

ويحل بعد قليل في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الزمالك في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.