شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق مودرن فيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين فى إياب ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي.

وقاد البرتغالى جوزيه جوميز الزمالك فى 6 لقاءات قبل لقاء الليلة، حقق 3 انتصارات وتعادل في لقاء وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

من جانبه حرص جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على تحذير اللاعبين من التهاون أمام مرمى مودرن فيوتشر، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك المنافس، ويحبط محاولاته مبكرا، ومن أجل القضاء على آماله فى الصعود للدور المقبل، وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى مودرن فيوتشر وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة،ثم فاز على أبو سليم في الجولة الخامسة 2 -1،قبل أن يتم إلغاء مباراة سوار في الجولة السادسة،ثم الفوز على فيوتشر 2-1 فى ذهاب ربع النهائى.