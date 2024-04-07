شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يطير للمغرب غدا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير منتخب الصالات للمغرب غدا الإثنين، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.

وبدأ هذا الأسبوع منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب معسكره التدريبى المغلق الأخير، فى إطار استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى المغرب أبريل الجاري.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم فى حراسة المرمى كلا من: جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح، واللاعبون هم: عبد الرحمن سيد، محمد طلعت، علاء عيسي، محمد سعيد، خالد سعيد ماردونا، محمود عبد الخالق كاريكا، مصطفى عيد، على رمضان، عصام علاء، عبد الرحمن عيد، محمد كوكى، خالد وليد، محمود فتحي، على فرج، طارق حسن شولا، أحمد على وأحمد مصطفى فرج.

ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات تجهيز المنتخب قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة إلى كأس العالم.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، عادل محفوظ مديرا إداريا، والدكتور محمد أكمل طبيبا، وائل طلال المنسق الإعلامي، وأحمد ممدوح مدلك وأحمد حسن مسئول المهات.