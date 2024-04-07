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خطأ عواد يكلف الزمالك هدفا أمام فيوتشر بالشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق مودرن فيوتشر على الزمالك بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما الآن، والتي يحتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الـ8 (ربع النهائي) من بطولة الكونفدرالية.

سجل هدف فيوتشر الأول اللاعب جوزيف جوناثان، في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة ركنية رائعة فشل محمد عواد حارس مرمى الزمالك في التعامل معها لتسكن الشباك.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الزمالك وفيوتشر يوم الأحد الماضي على ملعب استاد السلام، انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن المتأهل من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، سيصطدم بدريمز الغاني، في مباراة نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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