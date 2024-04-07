هيثم فاروق يوجه نصيحة لـ جوميز.. ويؤكد: الزمالك لديه إمام عاشور جديد

وجه نجم الزمالك السابق، هيثم فاروق، نصيحة للمدير الفني للقلعة البيضاء، جوزيه جوميز، بشأن مباراة اليوم أمام فيوتشر ببطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره فيوتشر، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وقال هيثم فاروق في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورتس”: “يجب على المدرب البرتغالي أن يتعامل بمثالية مع غيابات الفريق الطارئة”.

وأضاف: “تشكيل الزمالك أمام فيوتشر اليوم، يوجد به ثلاثة تعديلات عن مباراة الذهاب، أحمد حمدي سيلعب رقم 10 بدلًا من أوباما”.

وواصل فاروق حديثه قائلًا: “اللاعب محمد شحاتة ممتاز للغاية وجاء لكي يلعب أساسيًا، لكن حظه سيء، وهو خط وسط مميز جدًا، يشبه طارق حامد جديد أو إمام عاشور”.

وأتم: “لا يجب أن يلعب الزمالك باسترخاء بعد مبارة الذهاب، عليه أن يوجه رسائل لكل المنافسين في البطولة”.