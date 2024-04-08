"عيوننا على الذهب".. جماهير الزمالك تشعل مدرجات استاد القاهرة أمام فيوتشر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:
توافد جمهور الزمالك على استاد القاهرة الدولي لمساندة فريقهم ضد فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وعلى هامش مساندة الفريق، رفع الجمهور لافتة جاء مضمونها كالتالي: "عيوننا على الذهب، قادرون على حصد اللقب".
ويلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، على هامش مباراة إياب دور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.
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