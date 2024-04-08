بعد استبعاده.. عبد الله السعيد يشاهد مباراة الزمالك وفيوتشر من المدرجات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

حرص الثلاثي عبدالله السعيد، وسيف جعفر، والاوغندي ترافيس موتيابا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة زملائهم في لقاء مودرن فيوتشر.

وفي نفس الوقت تواجد محمود حمدي " الونش" مدافع الزمالك في ستاد القاهرة لمساندة زملائه، ويغيب اللاعب بسبب الإصابة بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبي.

ويلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، على هامش مباراة إياب دور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.

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