"اشتباك وطرد".. تفاصيل مشاجرة جماهير الزمالك وأنصار فيوتشر بالزجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

كشف مراسل موقع "الخليج 365" في مباراة الزمالك وفيوتشر، تفاصيل مشاجرة جماهير الأبيض مع أنصار مودرن.

وأوضح المراسل أنه تم طرد أحد أنصار فريق فيوتشر من مقصورة استاد القاهرة بعد المشاجرة مع جماهير الزمالك وصلت للتراشق بالزجاج أثناء خروجه من الملعب.

ويلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، على هامش مباراة إياب دور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.

اقرأ أيضًا:

في اللحظات الأخيرة.. جوميز يستبعد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

دقيقة حداد على روح عضو الجهاز الفني للزمالك أمام فيوتشر