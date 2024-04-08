سبورتنج يهزم سموحة ويتوج ببرونزية دورى الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره سموحة فى مباراة فاصلة لتحديد صاحب برونزية دورى الرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليحصد المركز الثالث .

تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على سموحة بنتيجة3/1، فى ثانى جولات تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى، بعدما نجح سموحة فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى منافسات تحديد صاحب البرونزية على نفس الصالة.

بينما حصل الأهلى على اللقب مساء الجمعة بالفوز فى مجموع المباراتين الأولى والثانية من النهائى بنتيجة 3 /0 ليعود مجددا لمنصة التتويج.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.