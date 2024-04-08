الزمالك يقصي فيوتشر ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله مع مودرن فيوتشر بهدف لكل منهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الـ8 (ربع النهائي) من البطولة.

افتتح فيوتشر التهديف بهدفه الأول عن طريق لاعبه جوزيف جوناثان، في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة ركنية رائعة فشل محمد عواد حارس مرمى الزمالك في التعامل معها لتسكن الشباك.

بينما جاء هدف التعادل لفريق الزمالك في الدقيقة 66 عن طريق أحمد حمدي الذي توغل ببراعة على حدود منطقة فيوتشر وسدد بوجه القدم الخارجي تخدع الحارس وتسكن شباك فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الزمالك وفيوتشر يوم الأحد الماضي على ملعب استاد السلام، انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ليقتنص الزمالك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين، هي مجموع مباراتي الذهاب والاياب.

لعب جوميز مدرب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بهذا التأهل يصطدم الزمالك بدريمز الغاني، في مباراة نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تكون مباراة الذهاب يوم الأحد 21 أبريل في القاهرة، ولقاء الإياب يوم الأحد 28 أبريل في غانا.