الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب فيوتشر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل إلى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

وتعادل الزمالك مع نظيره فيوتشر، بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأحد، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

افتتح التهديف، جوزيف جوناثان نجويم في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بتقدم فيوتشر بهدف دون مقابل.

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وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد حمدي هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 66، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وعلى الرغم من ذلك فإن الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بنتيجة لقائي الذهاب والعودة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وضرب الفريق الأبيض موعدًا مع نظيره دريمز، في إطار منافسات دور نصف نهائي الكونفدرالية.