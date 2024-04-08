مدى أحقية الزمالك في ركلتي جزاء أمام فيوتشر.. خبير تحكيمي يوضح (خاص)

كشف ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، مدى أحقية نادي الزمالك في ركلتي جزاء أمام نظيره فيوتشر، في كأس الكونفدرالية.

ولعب الزمالك ضد نظيره فيوتشر، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وأطاح فريق الزمالك بنظيره فيوتشر من الدور ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، مجموع المباراتين.

وسجل هدف فيوتشر في شباك الفارس الأبيض اللاعب جوزيف جوناثان في الدقيقة 18، فيما جاء هدف التعادل عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة 66.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ”كورة 365″، إن هدف فيوتشر سليم، وفي الدقيقة 23 تسلل صحيح على مصطفى شلبي، تصرف المساعد صحيح بترك اللعبة تنتهي ثم العودة للتسلل.

وتابع:” في الدقيقة 26، تقدير الحكم في لعبة شحاتة لاعب الزمالك خطأ، حيث كان يجب احتساب فاول على مدافع فيوتشر”.

وأشار ياسر محمود، إلى أن البطاقة الصفراء لـ دونجا صحيحة بسبب تهوره، وفي الدقيقة 37 تسلل على فيوتشر غير صحيح اللاعب المتسلل لم يشارك في اللعب أو يتداخل.

وأكد الحكم الدولي السابق، أن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 42، لأن دافع فيوتشر سقط أرضًا و خلفه الجزيري الذي اصطدم به.

وواصل محمود:” في الدقيقة 44، كان يجب على الحكم أن يوقف المباراة فورًا لوجود لاعبين من فيوتشر مصابين داخل منطقة الجزاء”.

واستكمل الحكم الدولي السابق، أنه في هذه اللعبة إذا دخلت الكرة الشباك، كانت ستلغيها تقنية الفيديو، لأن قدم لاعب الزمالك ارتطمت في وجه مدافع فيوتشر.

وأوضح ياسر محمود:” دقيقة 52، بطاقة صفراء صحيحة للاعب الزمالك شحاتة، بسبب منع هجمة واعدة”.

واختتم:” لا يوجد ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 60، لأنه كان كتف قانوني من مدافع فيوتشر مع زيزو، والبطاقات الصفراء التي أشهرها الحكم صحيحة”.