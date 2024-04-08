الأفضل بالأرقام.. تقييم أحمد حمدي في تأهل الزمالك أمام فيوتشر

تألق أحمد حمدي، لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك في مواجهة فيوتشر بإياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وكان سببًا في تأهل فريقه.

وبلغ الزمالك نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية على حساب فيوتشر بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين، بالفوز ذهابًا والتعادل بالإياب.

ونجح أحمد حمدي في تسجيل هدف ثمين عزز من تأهل الزمالك إلى المربع الذهبي لبطولة الكونفدرالية.

وفقًا لشبكة “سوفا سكور”العالمية” حصل أحمد حمدي على التقييم الأعلى في المباراة بـ 7.9 درجة.

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شارك حمدي الذي سبق له ارتداء قميص الأهلي من قبل، في 83 دقيقة بلقاء الليلة.

ونجح في تسجيل هدف، ولمس الكرة 53 مرة، وبلغت دقة تمريراته 81% من النجاح.

وقام اللاعب بمراوغتين ناجحتين في مواجهة مودرن فيوتشر، وفاز بـ 4 التحامات أرضية من أصل 6، بينما فقد الكرة 11 مرة.

وضرب الزمالك موعدًا مع دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية بنسختها الجارية.