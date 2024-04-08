موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

تعرف على موعد مباراة فريق الزمالك القادمة بعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نظيره فيوتشر.

وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعدما أطاح بنظيره فيوتشر من الدور ربع النهائي، عقب الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ذهابًا وإيابًا.

وفاز الأبيض على حساب نظيره فيوتشر في مباراة الذهاب بهدفين مقابا هدف، فيما تعادل إيابًا بهدف لمثله، على ستاد القاهرة الدولي.

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وسجل هدف فيوتشر في شباك الزمالك اللاعب جوزيف جوناثان في الدقيقة 18 من ركلة ركنية، فيما جاء هدف الأبيض عن طريق أحمد حمدي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الزمالك القادمة

سيلاقي فريق الزمالك في مباراته القادمة نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، على ستاد القاهرة.

وستنطلق صافرة مباراة المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد السكندري المسابقة برصيد 27 نقطة.