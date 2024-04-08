جيسوس يتحدث عن مواجهة النصر في السوبر السعودي ويرد على تصريحات كاسترو

تحدث ‎جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة النصر، في إطار منافسات كأس السوبر السعودي.

ويلاقي الهلال نظيره النصر، في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وقال جيسوس: “لم يكن هناك وقت كاف للإعداد للمباراة، مثلنا مثل النصر أيضًا، لا يوجد سوى اليوم كتمرين وحيد للتجهيز للمباراة”.

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وتابع: “الفريقان يعرفان بعض بشكل جيد، كلاهما فريقان مميزان وستكون مباراة صعب، وكأس السوبر مهمة مثلها مثل أي بطولة أخرى، سبق أن حققتها سابقًا مع الهلال حينما انتصرنا على الاتحاد، وأتمنى تكرار هذا الأمر”.

وأضاف: “أشعر بالفخر أننا وضعنا الهلال في مقدمة أندية العالم من ناحية الرقم القياسي في الانتصارات، هذا أمر محفز نتمنى أن نستمر فيه”.

واسترسل: “لا يوجد فريق لا يخسر وبالتأكيد سيأتي وقت تتوقف فيه السلسلة ولكننا سعيدين جدًا بهذا الإنجاز القياسي”.

وأضاف: “أشكر كاسترو على إشادته، نحن جميعًا برتغاليين وسبق أن عملنا في طاقم عمل فني واحد رغم أنه اصغر مني سنًا”.

واختتم مدرب الهلال: “بخصوص إشادة كاسترو، نحن لم نحقق شيء بعد، ولم ينته موسمنا بعد وتحقيق البطولات هي الأهم”.