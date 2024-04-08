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"الرحلة نحو الذهب مستمرة".. الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب فيوتشر (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك وفيوتشر التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك مع نظيره فيوتشر بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف فيوتشر، جوناثان نجويم في الدقيقة 18.

سجل هدف الزمالك، أحمد حمدي في الدقيقة 66.

وبمجموع المباراتين 3-2، تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لمواجهة فريق دريمز الغاني.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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