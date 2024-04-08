"احتفال صامت".. تفاصيل ما فعله لاعبي الزمالك مع الجماهير بالتأهل للدور قبل النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

احتفل لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك بشكل صامت مع الجماهير بالتأهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية وإقصاء فريق فيوتشر.

وذهب لاعبو الزمالك إلى الجماهير وفي مقدمتهم زيزو وهو يحمل قميص بصورة الراحل محمد مدحت وبعدها غادروا إلى غرفة الملابس دون احتفالات مثل كل مباراة.

ويواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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