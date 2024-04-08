مدرب فيوتشر ينتقد قواعد كاف: كنا قريبين من التأهل على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

علق مدرب مودرن فيوتشر، تامر مصطفى، على مغادرة فريقه كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك من دور ربع النهائي.

وقال تامر في المؤتمر الصحفي: "هاردلك لفريق فيوتشر ومبروك لفريق الزمالك التأهل، وبالتوفيق واتمنى ان تكون البطولة من نصيبه".

وأضاف: "قدمنا مباراتين بشكل مميز للغاية، وكنا قريبين من التأهل خاصة وأن قاعدة الهدف بهدفين تم إلغائها من العالم كله إلا الكاف، وبالفعل كان حظنا سيء جدا بمواجهة الزمالك في هذا الدور".

وأتم المدرب المصري: "لدينا بالفعل لاعبين ليس لديهم الخبرة الكافية مثل علي ياسر وزعلوك، ومع ذلك قدمنا أداء مميز للغاية في المباراتين، ولكن عامل التوفيق لم يحالفنا وأتمنى التوفيق في القادم".

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