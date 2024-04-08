"المباراة كانت في اتجاه واحد".. أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

تحدث مدرب الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، عن الفوز على فيوتشر والتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت في اتجاه واحد وهو فريق فيوتشر، وهذه هي كرة القدم، نحن صنعنا العديد من الفرص ونجحنا في التأهل".

وأضاف: "جميع اللاعبين لديهم أخطاء وظهر هذا الأمر خلال المباراة، سواء من فريقنا أو المنافس، ومحمد عواد حارس جيد خاصة وأن محمد صبحي يعاني من الإصابة وقريبا سوف يكون هناك منافسة قوية بين الثنائي".

وواصل: "صنعنا الكثير من الفرص خلال مباراة اليوم، ونجحنا في تحقيق الهدف المطلوب وهو الصعود".

وأردف: "ظهور مهاب ياسر وزياد كمال بشكل جيد يرجع لمشاركتهم في أكثر من مباراة ودية، ومازال لديهم المزيد ليقدموه، خاصة وأننا أصبحنا لدينا وفرة من اللاعبين في المراكز".

وأردف: "سيف الجزيري يقاتل في الملعب، وفي حال استمراره بنفس أداء مباراة اليوم سوف يكون له شأن مختلف".

وأكد: "شيكابالا لم يخض مران الأمس وكان يعاني من نزلة برد، وحاولنا إسعافه قبل المباراة ولكنه لم يتمكن من اللحاق".

وأوضح: "لا أريد الحديث عن التحكيم، لأن كان لدي العديد من الأزمات مسبقا بسببهم، وفي المجمل حكم مباراة اليوم كان جيد عادا خطأ واحد فقط، وجماهير الزمالك كانت رائعة اليوم وفخور بتدريب فريق بحجم نادي الزمالك".

واختتم المدرب البرتغالي: "ياسر حمد لاعب على أعلى مستوى، ويحتاج لبعض الوقت من أجل الدخول في أجواء الكرة المصرية، شاهدنا اليوم مصطفى الزناري لعب لبعض الدقائق وفي حال الحاجة لياسر سوف يكون موجود بقوة، ونهدي التأهل للراحل محمد مدحت وعائلته".

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