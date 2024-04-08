شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى وأبو الرجال يديران مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي وإنبي، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري إلى الحكم طارق مجدي، يعاونه محمود أبو الرجال وخالد حسين ومحمود وفا ومحمود بسيوني حكم فيديو ومحمد يوسف.

واختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته أمس الأحد، باستاد مختار التتش، استعداداً لمواجهة إنبى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات، حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.