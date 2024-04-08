شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى: دخلنا أجواء مباراة فيوتشر متأخرين.. وهدفنا عودة الزمالك لمنصات التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد حمدي لاعب الزمالك، عن سعادته بتخطي فريقه فريق مودرن فيوتشر، في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وقال: "سعيد بالصعود وقد نكون دخلنا أجواء المباراة متأخرين بعد استقبال هدف من فيوتشر، ولكن تمكنا من العودة وحسم بطاقة الصعود إلى نصف النهائي".



وأضاف أحمد حمدي، في تصريحات تلفزيونية: "صنعنا أكثر من فرصة للتسجيل خلال المباراة، وسعيد بالصعود وتسجيل الهدف؛ لأنه أول أهدافي مع الزمالك وأتمنى مواصلة المشوار وتحقيق لقب الكونفدرالية لإهدائه لجمهور الزمالك ومحمد مدحت المعد البدني الراحل".



وتابع: جوزيه جوميز المدير الفني طالبني بالصبر قبل أن أُخرِج الكرة من قدمي، من أجل صناعة فرص للمهاجمين بشكل جيد".



واختتم أحمد حمدي تصريحاته قائلا: "جمهور الزمالك وفيّ وعظيم، أحاول أن أعطيهم كل طاقتي ليكونوا فخورين بفريقهم، وأن يعودوا إلى منازلهم وهم سعداء، والزمالك نادي بطولات، وكل تركيزنا على منصات التتويج وحصد الألقاب".