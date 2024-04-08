شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مودرن: على الكاف مراجعة لوائحه بشأن الهدف خارج الأرض.. وخرجنا مرفوعى الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على توديع فريقه بطولة الكونفدرالية عقب الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي ربع نهائي الكونفدرالية.



وقال مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية: "لا بد أن يراجع الكاف لوائحه بأن الهدف خارج الأرض يُحتَسب بهدفين، وعليه أن يقر بالنظام الذي يعمل به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولا بد أن يراجعوا حساباتهم، ولم نحصل على ميزة، وبغض النظر عن أن الزمالك فريق كبير فالمباراتان خارج ملعبنا؛ لأننا لعبنا في اللقاءين أمام جمهور الزمالك".



وأضاف: "خرجنا من البطولة رافعين رأسنا لأننا قدمنا مباراتين جيدتين، والفريق ظهر بشكل جيد فيهما".



واختتم تامر مصطفى تصريحاته قائلا: "الفريق كان في أحسن حالة والفريق يتطور يوم عن الآخر، ولعبنا بلاعبين صغار، مثل علي ياسر ومحمد زعلوك، وتواجد أحمد خالد كباكا على الدكة، ويفرق معي حالة اللاعبين، لأن الحالة أفضل من السماء، والبطل هو من يؤدي بروح البطل ويسبقه طموحه".