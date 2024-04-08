الزمالك يصعد لنصف نهائى كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة فى تاريخه

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الزمالك بقيادة البرتغاىل جوزيه جوميز، لنصف نهائى كأس الكونفدرالية بعد الفوز على مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مجموعة المباراتين، ليضرب موعدا مع دريمز الغانى.

بهذه النتيجة، نجح الزمالك للصعود لنصف نهائى كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد التأهل فى نسخة 2015، ونسخة 2019 الذى توج بها الفارس الأبيض.



وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لنصف نهائى الكونفدرالية بنتيجة 3 / 2 "مجموع مواجهتى الذهاب والإياب" ويضرب موعدًا مع دريمز الغانى.



سجل جوناثان نجويم هدف التقدم لمودرن فيوتشر فى الدقيقة 19، وبعدها كثف الزمالك الضغط واستحوذ على الكرة فى محاولة لتسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى يبحث فريق فيوتشر عن تسجيل الهدف الثانى.



استمر ضغط الزمالك، وفى الدقيقة 43 حصل الزمالك على ضربة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها زيزو، وكاد حسام عبد المجيد يسجل هدف التعادل إلا أن محمد عاطف أخرج الكرة بالرأس من على خط المرمى.



مع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك الضغط، وفى الدقيقة 60 طالب أحمد زيزو بركلة جزاء، بعدها دفع جوميز بالثنائى سامسون أكينولا ومهاب ياسر بدلاً من سيف الجزيرى ومصطفى شلبي.



وفى الدقيقة 66 سجل أحمد حمدى هدف التعادل لفريقه من تسديدة أسكن بها الكرة الشباك، بعدها حاول كل فريق التسجيل والتقدم على لآخر حتى الدقيقة 75، وأهدر سامسون أكينولا هدفا مؤكدا فى الدقيقة 90 حيث تصدى لها محمود حمدى.