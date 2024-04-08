شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إمام عاشور يبدأ تدريبات الجري حول الملعب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن إمام ‏عاشور خضع لفحص طبي جديد، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.

وأكد أن إمام عاشور حصل على راحة من مران الأحد ويستأنف اليوم الإثنين برنامجه التأهيلي بالجري حول ‏الملعب.

على جانب آخر، أدى علي معلول لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه مساء الأحد، استعدادا لمواجهة إنبي غدا الاثنين ف اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

فيما انتظم المالي اليو ديانج لاعب الأهلي في تدريبات فريقه مساء الأحد بعود العودة من بلاده عقب السفر لحضور عزاء والده الذي وفته المنية منذ أيام، وليواصل برنامجه التأهيلي مع الفريق الأحمر قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.



وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ٨ بدوري الأبطال.



وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ٤٨ ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة ٥ أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.