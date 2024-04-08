شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على بورفؤاد وديا بهدف خالد النبريص استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الفوز على فريق بورفؤاد بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة مودرن فيوتشر فى بطولة الدورى.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد 14 أبريل الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

سجل هدف الإسماعيلى فى مباراة بورفؤاد الفلسطينى خالد النبريص، العائد مجددا لفريق الدراويش، بعد حل أزمة المستحقات والاتفاق على استكمال العقد.

ولعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

وينتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 3 مواجهات قوية فى شهر أبريل الجارى، ضمن منافسات دورى nile، بعد الفوز المهم على سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الإسماعيلى 3 مباريات فقط فى شهر أبريل الجارى نستعرضها فى التقرير التالى:

الإسماعيلى مع مودرن فيوتشر "الجولة العاشرة" استاد الإسماعيلية 14 أبريل

الإسماعيلى مع زد "الجولة الثامنة عشرة" استاد الإسماعيلية 18 أبريل

الاتحاد مع الإسماعيلى "الجولة التاسعة عشرة" استاد برج العرب 22 أبريل

وتقام الثلاث مباريات فى تمام السابعة مساء، والتى ستكون بعد عيد الفطر المبارك، ومن المنتظر أن تشهد جاهزية كل اللاعبين فى قائمة الإسماعيلى.