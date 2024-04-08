شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى اليوم الاثنين 8 - 4 - 2024 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة إنبى اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الأهلى لبطولة الدوري بعد فترة من الغياب بسبب توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي، ثم خوض مباراتيه أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على إنبي واستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في آخر مواجهة بالدوري من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابلة ثلاثة، حيث يرغب الفريق الأحمر في تصحيح المسار المحلي والعودة إلى سكة الانتصارات بحثا عن الوصول للنقطة 20 وتعديل مركزه في جدول الدوري، من أجل استعادة الصدارة.

موعد مباراة الأهلى أمام إنبى بالدوري المصري

يواجه الأهلى نظيره إنبى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري المصرى

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

رصيد الأهلى فى بطولة الدوري المصري

يمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.