شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف فريق الاتحاد السكندري قبل مباراته أمام الزمالك يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري، بعد عودة كل اللاعبين المصابين.



واستعاد فريق الاتحاد جهود هشام صلاح بعد تعافيه من الإصابة، ولكن تبقى فرص ماركته في مباراة الزمالك بنسبة 50%، وقد يظهر على دكة البدلاء أو يشارك كبديل خلال اللقاء، كما استعاد بنيامين بواتينج.



واستعاد فريق الاتحاد باقي اللاعبين المصابين في مباراة المصري الماضية وبعودة هشام صلاح تكتمل صفوف زعيم الثغر قبل مواجهة الزمالك الحاسمة بالدوري.



واستأنف فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية مساء السبت على ملعب النادي بسموحة في بداية التحضير لمباراته أمام الزمالك يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري.



وعاد الاتحاد لاستئناف تدريباته الجماعية أول أمس بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المصري يوم الخميس الماضي في الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.