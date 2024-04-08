شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة: نهدى صعود الزمالك لنصف نهائى الكونفدرالية للراحل مدحت والجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك أن الصعود للدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية على حساب فيوتشر بعد التعادل بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يمنح الفريق قوة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق اللقب.

وأهدى شحاتة التأهل لدور الأربعة إلى محمد مدحت المعد البدنى للفارس الأبيض، الذى وافته المنية يوم الخميس الماضى، إلى جانب الجماهير التي كانت موجودة في المباراة.

وقال لاعب الزمالك: إن المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني في دور الأربعة للبطولة الكونفدرالية ستكون صعبة، ولكن الفريق جاهز لها، وإنه سعيد بثقة الجهاز الفني.