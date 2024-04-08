شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبحث عن تأمين نقاط الاتحاد السكندرى فى الدورى وتحسين موقف الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد مواجهة مودرن فيوتشر في ربع نهائي البطولة، ليبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى.

ويلتقى الزمالك الاتحاد السكندرى الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى.

ويعمل جوميز على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاث وتحسين وضعه فى جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة.

وخسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13.