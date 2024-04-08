شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لا يعرف الفوز خارج ملعبه حتى الآن فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 انتصارات في بطولة الدوري حتى الآن بعدما خاض 16 مباراة، إلا أن الانتصارات الأربعة جاءت داخل استاد الإسماعيلية ووسط جماهيره.

ولعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

وجاءت انتصارات الإسماعيلي الأربعة كالتالي:

الإسماعيلي 3-1 الاتحاد السكندري

الإسماعيلي 2-1 البنك الأهلي

الإسماعيلي 2-1 سيراميكا

الإسماعيلي 2-1 سموحة

وينتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 3 مواجهات قوية فى شهر أبريل الجارى، ضمن منافسات دورى nile، بعد الفوز المهم على سموحة بهدفين مقابل هدف.



ويخوض الإسماعيلى 3 مباريات فقط فى شهر أبريل الجارى نستعرضها فى التقرير التالى:



الإسماعيلى مع مودرن فيوتشر "الجولة العاشرة" استاد الإسماعيلية 14 أبريل

الإسماعيلى مع زد "الجولة الثامنة عشرة" استاد الإسماعيلية 18 أبريل

الاتحاد مع الإسماعيلى "الجولة التاسعة عشرة" استاد برج العرب 22 أبريل

وتقام الثلاث مباريات فى تمام السابعة مساء، والتى ستكون بعد عيد الفطر المبارك، ومن المنتظر أن تشهد جاهزية كل اللاعبين فى قائمة الإسماعيلى.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته السبت الماضى، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها 14 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري.