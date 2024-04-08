شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: على معلول يؤدى تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض علي معلول لاعب الأهلي، تدريبات استشفائية مساء الأحد بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي للتخلص من الإجهاد العضلي.

وكشف الأهلي، عبر حسابه على فيسبوك، أن معلول اكتفى بالجري حول الملعب في مران الأحد وتنفيذ بعض الفقرات للتخلص من الإجهاد العضلي.

واشتكى علي معلول من إجهاد عضلي في نهاية مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتم استبداله وشارك كريم الدبيس بدلا منه.

وأدى علي معلول لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه مساء الأحد، استعدادا لمواجهة إنبي مساء اليوم الإثنين فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

فيما انتظم المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، في تدريبات فريقه مساء الأحد بعد العودة من بلاده، حيث حضر عزاء والده الذي وافته المنية منذ أيام، ليواصل برنامجه التأهيلي مع الفريق الأحمر قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.