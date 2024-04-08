شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الداخلية وديا اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين نظيره الداخلية فى لقاء ودى باستاد جهاز الرياضة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلى بالدوري.

وقرر بسيونى خوض الطلائع تدريباته السبت والأحد دون راحة، ثم يلاقى الداخلية ودياً مساء اليوم، الاثنين، على أن يحصل الفريق على إجازة الثلاثاء والأربعاء تزامناً مع عيد الفطر المبارك.



ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً تعادل سلبياً مع بيراميدز.