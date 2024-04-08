شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الدوري الممتاز المؤجلة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، اللقاءات المؤجلة فى بطولة الدوري بعد نهاية منافسات الدور الأول للمسابقة بانتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة بنهاية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبى.

يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويتصدر الاتحاد السكندري قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة علما بأنه يوجد عدد من المباريات المؤجلة.



ويتساوى ثلاث فرق وهم الاتحاد السكندري وإنبي والمصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكن الأفضلية لفريق زعيم الثغر بالأهداف.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري

الاثنين 8 أبريل

الأهلى & إنبى..10 مساءً

الثلاثاء 9 أبريل

الجونة & بيراميدز..10 مساءً

الخميس 11 أبريل

المصري & مودرن فيوتشر..4 عصراً

الزمالك & الاتحاد السكندري..7 مساءً

زد اف سى & الاهلى..7 مساءً

الأحد 14 أبريل

سيراميكا & المصري..4 عصراً

الإسماعيلى & مودرن فيوتشر.. 7 مساءً

المقاولون العرب & بيراميدز.. 4 عصراً

الزمالك & الاهلى..7 مساءً



نتائج الجولة 17

نتائج الجولة الـ"17" للدوري







جدول ترتيب الدوري

ترتيب الدوري المصري

جدول هدافين الدوري المصري

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد نهاية مباريات الدور الأول للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 10 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.