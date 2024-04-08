شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يعود للقاهرة اليوم وينتظم فى تدريبات المصرى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى القاهرة اليوم، الاثنين، قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس - أحد أهم الأطباء الاستشاريين بمركز اسبيتار العالمي بالدوحة - والذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي بمركز اسبيتار.

واطمأن بابا كوستاس على تماثل دغموم التام من الإصابة ونجاح برنامجه التأهيلي الذي خضغ له بالقاهرة مؤخرا تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من وائل رأفت المعد البدني للفريق، ليقرر بابا كوستاس قدرة اللاعب على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته للقاهرة مباشرة.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، تدريباته داخل معسكره بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، استعدادا للقاء المرتقب للفريق البورسعيدي مع مودرن فيوتشر، المؤجل من الأسبوع الثامن بالدوري، والذي يجمع الفريقين الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وعاد فريق المصري مساء السبت الماضي إلى التدريبات استعداداً للقاء المرتقب، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بالإسكندرية الأربعاء المقبل، والذي من المقرر أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك استعداداً للمباراة، وهو ما يحرم لاعبي الفريق البورسعيدي من إجازة العيد.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان المصري قد خسر في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتراجع المصري إلى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الاتحاد السكندري صاحب قمة الترتيب، وإنبي الوصيف بنفس الرصيد.