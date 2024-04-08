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إمام عاشور يبدأ تدريبات الجري في مران الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام ‏عاشور لاعب الفريق، خضع لفحص طبي جديد الساعات الأخيرة ، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة بالأمس  فيما يبدأ الوم  الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي بالأمس  لمباراة إنبي المقرر لها مساء اليوم  على استاد القاهرة، ‏ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث ‏في الجوانب الفنية والخططية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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