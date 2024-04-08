عرض سعودي كبير لضم لوكا مودريتش خلال الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن عرض النادي أهلي جدة السعودي لضم الكرواتي لوكا مودريتش قائد فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الإعلام الإسباني فإن مودريتش قد تلقى عرضًا من النادي الأهلي السعودي يتضمن الحصول على 80 مليون يورو في الموسم، من أجل إقناعة بالانتقال إلى الراقي خلال الصيف المقبل، في ظل الأنباء التي تفيد باقتراب رحيله عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.

كشف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عن مستقبله في حديثه مع زملائه في المنتخب الكرواتي خلال التوقف الدولي الحالي.



ويرتبط لوكا مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، كما أنه يجلس كثيرًا على مقاعد البدلاء في مباريات الميرنجي.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الأسبانية، سُئل مودريتش من قبل زملائه في منتخب كرواتيا عن خطوته المقبلة في مستقبله.



وأجاب نجم ريال مدريد، قائلًا: "سأوقع عندما أكون متأكدًا.. أريد الانتظار".



وذكرت الشبكة الأسبانية أنه لا يزال غير معروف حتى الآن إذا كان ريال مدريد سيقدم عرض تجديد لمودريتش أم لا، كما أن مسؤولي الميرنجي ليسوا في عجلة من أمرهم لمعرفة قرار اللاعب.

وكشفت أن مودريتش لديه اهتمام من السعودية والدوري الأمريكي، لكنه يفضل الذهاب إلى الأخيرة في خطوته المقبلة خارج ريال مدريد.