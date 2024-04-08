أهلي ٢٠٠٧ في صدارة ترتيب دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق «أهلي 2007» صدارته ترتيب البطولة رغم خسارته بالأمس أمام إنبي بركلات الترجيح، حيث رفع رصيده إلى 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنبي الذي وصل إلى 67 نقطة، وسيسعى الأهلي للفوز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب لكي يحسم لقب بطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالي.

وجمع «أهلي 2007» نقاطه من الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 5 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 53 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

وصعدت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، الإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.